Старт ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии стартует ралли-рейд «Дакар». В 13:30 мск на спецучасток выйдет российская команда «КАМАЗ-мастер». В этом году в марафоне четыре экипажа из России, передает телеканал «Известия». Гонка пройдет с рядом новинок, в частности это: постоянные проверки на COVID-19, новая категория — Dakar Classic, скоростные ограничения. «Синяя армада» начинает «Дакар» в качестве очевидного фаворита. На счету россиян 17 первых мест в истории гонки.

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