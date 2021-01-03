В Эстонии заявили о территориальных претензиях к России

Эстония заявила о претензиях на часть Псковской области. Рийгикогу опубликовал сообщение спикера Хенна Пыллуааса. Таллин: Тартуский договор 1920 года действует до сих пор. Документ устанавливал границы между РСФСР и Эстонией, передает телеканал «Известия». Прибалтийской республике отошли Печорский район Псковщины, земли на правобережье Нарвы. Однако в 1944 году эти территории были возвращены в состав РСФСР. В прошлом году Пыллуаас уже делал подобные заявления. Тогда глава Эстонии напомнила условия вхождения страны в НАТО. В 2004 году Таллин признал сохранение послевоенных границ.

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