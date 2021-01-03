Военные курсанты международного обмена узнали о русских традициях

Новогодние выходные — время для международного обмена. Катание на коньках, поход в музей, традиционная зимняя ярмарка. Курсанты военного университета узнали о русских традициях, сообщает телеканал «Известия». На экскурсии побывали курсанты из Анголы, Свазиленда, Конго из Лаоса, Камбоджи, и Казахстана. Особо участники отметили музей, посвящённый истории войны. Некоторые курсанты попытались найти пропавших родственников в уникальной базе данных центра. Экскурсии помогают студентам глубже понять русскую культуру.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.