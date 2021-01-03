Астрономические явления 2021 года

В 2021 году россиян ожидают четыре затмения, два лунных и два солнечных. Наибольшее число астрономических явлений увидят на Дальнем Востоке, передает телеканал «Известия». Первое полное лунное затмение ожидается 26 мая. Пик фазы будет в 14:19 мск, и поэтому жители центральной России его не увидят. Конец явления можно будет увидеть лучше всего как раз на Дальнем Востоке. Также хорошо в регионе будет видно солнечное затмение 10 июня.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.