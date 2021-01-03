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В ФССП предложили запретить приставам публиковать в соцсетях личные данные

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Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России разработала проект Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов принудительного исполнения. Об этом в воскресенье, 3 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

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В пояснительной записке к документу указывается, что кодекс определяет нормы служебной этики, основные принципы и требования к служебному поведению сотрудников при осуществлении служебной деятельности, а также во внеслужебное время.

В частности, сотрудников ФССП обяжут не оказывать предпочтение каким-либо политическим партиям, не высказываться публично в адрес чиновников, проявлять уважение к национальным традициям и не публиковать личную информацию в соцсетях.

Согласно проекту кодекса, приставы должны «соблюдать нейтральность, не оказывать предпочтение каким-либо политическим партиям, другим общественным объединениям, религиозным и иным организациям».

Кроме этого, их обяжут не курить при нахождении в форменной одежде на ходу, в местах, не отведенных для курения, а также во время бесед, иного служебного общения с гражданами.

При выполнении служебных обязанностей сотрудники должны иметь опрятный внешний вид, соблюдать скромность и разумную достаточность в использовании парфюмерии, косметики и ношении ювелирных украшений.

Также приставам не рекомендуется размещать на своих страничках в соцсетях информацию, в том числе фотографии и видеозаписи, позволяющую определить их персональные данные, принадлежность к органам принудительного исполнения РФ, а также материалы, «дискредитирующие образ сотрудника, умаляющие либо наносящие ущерб авторитету и деловой репутации органов принудительного исполнения РФ».

27 декабря в ФССП сообщили, что более миллиона российских пенсионеров попали в базу данных судебных приставов из-за долгов по кредитам.

Как отметили в службе, по состоянию на 1 ноября текущего года в базе находилось около 7,8 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с должников — физических лиц в пользу кредитных организаций.

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