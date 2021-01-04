Почти половина россиян заявили о желании сменить профессию в 2021 году

Почти половина жителей России намерены сменить профессию в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Работа.ру», оказавшегося в распоряжении «Известий».

Место работы готовы сменить 60% опрошенных.

Также более 50% респондентов подчеркнули, что для реализации целей исследуют рынок вакансий и выбирают из существующих наиболее подходящую для себя. При этом почти треть россиян просто изучают новые профессии, 7% начали обучаться, чтобы получить новую специальность. Оставшиеся 11% пока не предпринимают никаких действий.

Опрос проводился среди экономически активного населения России старше 18 дет. Участниками первого и второго опросов стали 3 тыс. человек, а в последнем приняли участие 1410 россиян.

В декабре россияне перечислили наиболее перспективные виды деятельности в новом году. Так, наиболее востребованными стали сферы IT (44%), медицины (37%) и строительства (30%).

Кроме того, 27% респондентов полагают, что в 2021 году самыми актуальными станут технологии искусственного интеллекта, а 22% уверены в усилении роли энергетики. Госслужбу сочли перспективной 15% опрошенных, образование и новые технологии упомянули 13% участников исследования.