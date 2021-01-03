Самый низкий показатель заболевших COVID-19 с конца октября в России

В России за сутки в выявили 24,1 тыс. заболевших COVID-19. Это самый низкий показатель впервые с конца октября, сообщает телеканал «Известия». Общее число случаев заражения превышает 3,2 млн. Самое большое количество заболевших выявлено в Москве — более 827 тыс. человек с COVID-19. Свыше 258 тыс. заразившихся коронавирусом в Петербурге. В Подмосковье зафиксировано больше 161 тыс. случаев.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.