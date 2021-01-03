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СК проверит данные об издевательстве над ребенком в детдоме под Новосибирском

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Следователи проверят информацию о жестоком обращении с воспитанником детского дома-интерната в Новосибирской области. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

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Ранее в социальных сетях появились сведения о помещении 17-летнего подростка в Ояшинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей.

«Из сообщения следует, что в данном учреждении над ребенком издевались, привязывали к кровати, избивали. Ребенок находился в данном учреждении год», — отметили в ведомстве.

По данному факту организовано проведение доследственной проверки. Специалисты установят подробности и обстоятельства произошедшего.

Накануне, 2 января, следователи начали проверку по факту пожара в Великом Новгороде, где погибли трое детей.

Возгорание произошло в квартире на третьем этаже одного из домов на улице Зелинского

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