В Москве пополнился список категории людей на вакцинацию от COVID-19

В Москве расширяется список категорий людей на вакцинацию от коронавируса. С 4 января записаться на прививку от COVID смогут работники банков и финансового сектора, сообщает телеканал «Известия». Вакцина станет доступна представителям органов власти. Также запись на вакцинацию откроется для работников бюджетных учреждений. Как федерального, так и регионального и муниципального уровней.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.