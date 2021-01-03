В топ-50 восходящих звезд UEFA попали трое российских футболистов

Трое российских футболистов попали в топ-50 восходящих звезд UEFA. В список вошли: защитник ЦСКА Игорь Дивеев, полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев и защитник «Динамо» Роман Евгеньев, передает телеканал «Известия». По мнению УЕФА, эти игроки могут стать открытиями 2021 года. Также в рейтинг попали игроки из «Реала», «Барселоны», «Милана».

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