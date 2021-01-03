Жириновский назвал способ для Трампа остаться у власти

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у действующего президента США Дональда Трампа есть «последний шанс» остаться у власти. Об этом он в воскресенье, 3 января, написал в своем Telegram-канале.

«Основанием для отмены результатов выборов может быть режим ЧС. Это последний шанс для Трампа, ибо за ближайшие четыре года демократы его просто уничтожат», — отметил политик.

По мнению лидера ЛДПР, США устали от «шпиономании, лизоблюдства и коррупции», а весь мир «на ушах» из-за пандемии коронавируса, так что Трамп может использовать ситуацию, чтобы сохранить власть.

«Крепитесь, Дональд, мы с вами, заграница вам поможет», — подытожил Жириновский.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Трамп убежден, что голосование прошло с многочисленными нарушениями и фальсификациями в пользу демократов. Попытки республиканца подать судебные иски, чтобы голосование выборщиков было заблокировано, завершились провалом.

15 декабря избранный президент США Джо Байден заявил, что итоги голосования коллегии выборщиков можно назвать ясной победой. За кандидата от демократов проголосовали 306 выборщиков, Трамп получил 232 голоса.