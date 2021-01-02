Норвежская компания DNV отказалась сертифицировать «Северный поток-2»

Норвежская компания Det Norske Veritas (DNV) GL не выдаст газопроводу «Северный поток-2» сертификат соответствия, необходимый для начала его работы. Об этом в субботу, 2 января, сообщает РБК со ссылкой на DNV.

Решение принято в соответствии с санкциями, сертификация отложена на время их действия.

«Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки по проверке проекта», — говорится в заявлении DNV.

Американские санкции, вступившие в силу 1 января, запрещают иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации трубопровода. Соответствующим организациям даны 30 дней на выход из проекта. В другом случае им будут грозить санкции.

DNV GL — партнер газопровода «Северный поток» и строящегося «Северного потока-2». Первый газопровод проходит ежегодную сертификацию компанией с 2012 года.

Трубопровод «Северный поток-2» спроектировали по стандарту подводных трубопроводов DNV-OS-F101.



В конце ноября DNV GL из-за санкций США отказалась предоставлять услуги по тестированию и проверке оборудования, используемого на трубоукладочных судах «Северного потока-2». Тогда речь об отказе от сертификации трубопровода не шла.

В декабре сенат конгресса США одобрил проект военного бюджета страны на 2021 финансовый год (начался 1 октября), который предусматривает и санкции против газопровода.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, прибалтийские государства, Польша и Украина.