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На Украине новогоднее обращение Путина стало популярнее речи Зеленского

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Поздравление президента России Владимира Путина в новогоднюю ночь на сервисе видеохостинга YouTube стало популярнее среди украинцев, чем обращение украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом 2 января сообщил портал Страна.ua.

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Накануне в украинском сегменте Google фраза на русском «С новым годом 2021» вдвое обошла аналогичный запрос на украинском языке. Также в десятке самых популярных запросов на Украине 31 декабря есть еще два русскоязычных — «Новый год 2021» и «С наступающим». На четвертом и пятом местах оказались запросы «Московское время» и «Пугачева».

«Поздравление Путина 2021» оказалось на седьмом месте, тогда как поздравление от Зеленского в десятку не вошло.

Чаще всего украинцы смотрели в праздничные дни в YouTube российское ТВ-шоу «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» обошло новогодний выпуск украинского «Вечернего квартала».

Поздравляя россиян наступившим 2021 годом в новогоднем обращении Путин отметил, что прошедший 2020 год был очень трудным и вместил в себя груз нескольких лет.

Путин выступил со своим самым продолжительным новогодним обрaщением, подводящим итоги «пaндемийного» 2020 года.

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