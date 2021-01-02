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Японский журналист рассказал об ошибочном мнении относительно сырков из России

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Японский журналист рассказал, как ошибся, считая, что российские глазированные сырки невыгодно продавать в Японии. Об этом сообщает японское издание The Asahi Shimbun.

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Журналист уточнил, что 20 лет назад он не поверил другу, который предложил попробовать продавать глазированные сырки из России в Японии. По словам представителя СМИ, тогда он считал, что такую идею нереально воплотить в жизнь.

«Они (сырки. – Ред.) очень дешевые, срок хранения маленький, и их необходимо замораживать. Как их транспортировать в Японию и при этом получать прибыль? Абсолютно невозможно», — приводит слова журналиста «РИА Новости».

Журналист подчеркнул, что сейчас Япония импортирует сырки из России и Белоруссии.

«Мне стыдно от своего невежества», — подытожил японец.

По его словам, в Японии российские сырки считаются премиальным продуктом и стоят около 321 йены (примерно 230 рублей) за одну штуку. Японец отметил, что этот продукт действительно создает «ощущение элитарности» из-за насыщенного вкуса и тщательно подобранных ингредиентов.

В октябре Роскачество выявило фальсификат во время исследования состава творожных сырков. Им оказался продукт под названием «Творобушки», в котором обнаружили фитостерины.

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