Цена биткоина установила третий рекорд за сутки

Цена криптовалюты биткоин обновила 2 января 2021 года исторический максимум в третий раз за сутки, поднявшись выше $32 тыс. Об этом сообщила торговая площадка Coin market cap.

По состоянию на 19:30 мск за один биткоин предлагают $ 32 317,68. За минувшие 24 часа цена на биткоин поднялась на 10,01%, а за неделю рост составил почти треть — 27,32%.

Около 17:00 мск биткоин стоил $31 214,88. 30 декабря биткоин впервые поднялся до $29. Рост криптовалюты продолжится как минимум до конца l квартала 2021 года, полагают эксперты. При этом не озвучивалось прогнозов роста цены на биткоин выше $31 тыс.