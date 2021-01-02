Названы одни из самых перспективных специальностей в России

Направление обучения «Медиакоммуникации» названо самой перспективной специальностью в российских вузах. Об этом в субботу, 2 января, сообщает «Российская газета».

Лидирующее направление является междисциплинарным и объединяют сразу несколько сфер. Выпускники данного направления смогут работать журналистами, продюсерами, разработчиками новых медиапродуктов, заниматься диджитал-маркетингом, а также создавать документальные фильмы или музыкальные клипы.

Кроме того, в тройку наиболее перспективных направлений вошли «Речеведческая экспертиза», которое объединяет юриспруденцию и лингвистику, а также «Инженерно-ориентированная физика», подготавливающая специалистов по работе на современных высокотехнологичных предприятиях, выпускающих наукоемкую продукцию мирового уровня. Обучение идет на русском и английском языках.

Популярными также признаны «Кадастр недвижимости: оценка и информационное обеспечение», «Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук», «Организация информационного производства», «Искусственный интеллект и разработка программных продуктов», «Мехатроника и робототехника», «Международные отношения в Арктике», и «История России. Историко-культурный туризм».

В декабре 2020 года выросло количество бюджетных мест в вузах России по таким направлениям, как IT, здравоохранение и подготовка учителей.

30 декабря президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает обязательную предзащиту диссертаций в аспирантуре. Научное сопровождение специалистов будет организовано до защиты.

Также закон предусматривает, что МГУ имени Ломоносова, СПбГУ, вузы из категории «федеральный университет» или «национальный исследовательский университет» и ряд других категорий смогут создавать и утверждать требования к программам подготовки в аспирантуре и адъюнктуре. При этом им необходимо соответствовать федеральным стандартам.