В России ввели требования к установкам пожаротушения при проектировании

Требования пожарной безопасности, регламентирующие защиту зданий и сооружений, подлежащих оборудованию автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации при их проектировании и капитальном ремонте, вступают в силу на территории России с 1 марта 2021 года. Об этом говорится в опубликованном 2 января документе на сайте Электронного фонда правовой и нормативно-технической документации.

Свод правил вводится в действие впервые. Им устанавливаются требования пожарной безопасности по регламенту защиты зданий, сооружений, помещения автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации при их проектировании, реконструкции, капитальном ремонте и т.д.

К примеру, отдельно стоящие в сельских населенных пунктах магазины продовольственных товаров, аптеки, фельдшерско-акушерские пункты при площади здания не более 100 кв. м можно оборудовать вместо систем пожарной сигнализации автономными дымовыми пожарными извещателями.

Накануне, 1 января, России вступили в силу новые требования к разведению костров на дачах. Согласно документу, костры нельзя разводить при скорости ветра более 5 м/c, а также на торфяных почвах и при наличии особого противопожарного режима.