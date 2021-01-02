В России будут по-новому сдавать экзамен на водительские права

Изменения внесут в практическую часть. Из новых правил исчезнет этап «площадка», сообщает телеканал «Известия». А значит, умение парковаться ученик будет демонстрировать в городе. Изменится и система оценки кандидата в водители. В регламенте появился список из 19 «грубейших ошибок». Среди них, к примеру, непристегнутый ремень, использование телефона. При совершении одной из ошибок экзамен будет провален. За менее серьёзные нарушения начислят штрафные баллы. МВД определило шесть оснований для недопуска к экзамену. В их числе, лишение прав, неоплаченная госпошлина. К сдаче на права будут допускать с 16 лет, но обязательно с заявлением родителей. Новый регламент вступит в силу 1 апреля.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.