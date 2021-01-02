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Путин поздравил хореографа Григоровича с 93-летием

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Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича. В субботу, 2 января, артисту исполнилось 93 года. Поздравительную телеграмму главы государства опубликовали на сайте Кремля.

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«Уважаемый Юрий Николаевич! Примите самые теплые поздравления с Днем рождения, — заявил президент. — Желаю Вам здоровья, бодрости духа, благополучия и, конечно, поздравляю с новогодними праздниками».

Путин назвал Григоровича человеком большого и щедрого таланта, который посвятил себя хореографическому искусству и своим творчеством приумножил славу русского балета.

Также глава государства указал, что искреннее рад тому, что хореограф по-прежнему остается востребованным и активно принимает участие в культурной жизни страны.

Григорович родился в Ленинграде в 1927 году. Окончив Ленинградское хореографическое училище, он начал работать в балетной труппе Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени С. М. Кирова, а с 1961 стал балетмейстером в этом же театре. С 1964 по 1995 год Григорович занимал пост главного балетмейстера Большого театра, с 2008 года работает штатным хореографом ГАБТ.

Народный артист СССР был награжден Ленинской премией и дважды становился лауреатом Государственной премии СССР. Кроме того, он был удостоен Государственной премии РФ и дважды был отмечен премией правительства РФ. Помимо этого Григорович является кавалером ордена Святого апостола Андрея Первозванного и ордена «За заслуги перед Отечеством» первой, второй и третьей степеней.

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