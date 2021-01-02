Малому бизнесу дали возможность получить отсрочку долгов

Почти 4 тыс. физических и юрлиц получили отсрочку долгов. Возможность дали малому бизнесу, пострадавшему от пандемии, но не подпадающему под действие моратория на банкротство, сообщает телеканал «Известия». Документ позволяет выплачивать долги частями. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 мая 2021 года времени предъявления исполнительных документов по получении рассрочки на выплату долгов. Кроме того, до 1 июля продляется положение об особенностях исполнения судебных актов и возврата просроченной задолженности.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.