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Девушка-подросток с коронавирусом сбежала из больницы в Москве
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Девушка-подросток с коронавирусом сбежала из больницы в Москве

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В Москве из Морозовской детской клинической больницы в канун Нового года сбежала 17-летняя девушка, которая проходила лечение от коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 2 января, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах.

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«В полицию поступила информация из Морозовской детской клинической больницы о том, что днем 31 декабря 2020 года самовольно покинула лечебное учреждение девушка 2003 года рождения. Она находилась в 17-м отделении в красной зоне с коронавирусом», — рассказал он.

Отмечается, что это уже не первый побег девушки из медучреждения. Известно, что она состоит на учете в отделе полиции по делам несовершеннолетних и в наркодиспансере по месту жительства. По факту самовольного ухода девушки из больницы столичные полицейские проводят проверку.

31 декабря из этого же медучреждения сбежал подросток, у которого врачи подозревали коронавирус и аппендицит. Как тогда сообщалось, 13-летний мальчик был размещен в реабилитационном центре «Царицыно» после смерти матери. Это учреждение в настоящий момент перепрофилировано под обсерватор, где размещают детей, чьих родителей госпитализировали с COVID-19. По данному факту московские полицейские также организовали проверку.

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