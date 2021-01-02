Майк Тайсон будет проводить выставочные поединки в 2021 году

Майк Тайсон заявил о готовности драться в 2021 году. 54-летний спортсмен будет проводить выставочные поединки, сообщает телеканал «Известия». Бывший чемпион мира в тяжелом весе завершил карьеру в 2005 году. На его счету 50 побед и шесть поражений. В ноябре 2020 года Тайсон вернулся ради боя с Роем Джонсом. Бой завершился вничью, но оба боксёра не признали его результаты. Самого Майка Тайсона впечатлила готовность других ветеранов бокса выступать. В 2021 году экс-чемпион обещал драться намного лучше.

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