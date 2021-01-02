Старейшей жительнице Земли исполнилось 118 лет

Считающаяся самым старым человеком на планете японка Канэ Танака в субботу, 2 января, отмечает 118-й день рождения. Об этом сообщает телеканал NHK.

Танака носит звание старейшей жительницы Земли с 2018 года.

В ноябре прошлого года газета «Маинити» сообщила, что в мае 2021 года она должна принять участие в эстафете Олимпийского огня Игр в Токио.

Планируется, что 11 мая Танака с факелом преодолеет 200 метров, находясь в инвалидной коляске. Японка должна была принять участие в эстафете 2020 года, которая была приостановлена из-за пандемии.

19 сентября сообщалось, что Танака побила предыдущий рекорд продолжительности жизни в Японии — тогда ей исполнилось 117 лет и 261 день. Предыдущий рекорд по Японии принадлежал Наби Тадзиме, скончавшейся в прошлом году в возрасте 117 лет и 260 дней.