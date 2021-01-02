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Сотни птиц погибли в Риме из-за новогодних салютов

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В Риме новогодние салюты стали причиной гибели сотни птиц. Видео с лежащими на земле скворцами и другими пернатыми опубликовали пользователи соцсетей.

Из-за громких звуков и ярких вспышек фейерверков у вокзала Термини, Большого цирка и на центральных улицах итальянской столицы скворцы срывались с мест и некоторые из них в результате сердечного приступа врезались в линии электропередач и окна. От удара птицы падали на землю. Некоторые из них погибли, сообщает газета Corriere della Sera.

Накануне Нового года мэр Рима Вирджиния Раджи своим указом запретила запускать фейерверки и петарды с 31 декабря 2020 года по 6 января 2021-го.

Около 30 автомобилей во французском Страсбурге сожгли хулиганы в новогоднюю ночь, несмотря на то что в городе действует комендантский час.

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