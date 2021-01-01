Около 30 автомобилей сожгли хулиганы в Страсбурге в новогоднюю ночь

Около 30 автомобилей во французском Страсбурге сожгли хулиганы в новогоднюю ночь несмотря на то, что в городе действует комендантский час. Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщила газета Figaro в пятницу, 1 января.

В префектуре отметили, что ситуация остается напряженной, однако менее, чем год назад. Также сообщается, что слышны регулярные взрывы петард, несмотря на запрет о продаже пиротехники в городе. Несколько человек были арестованы.

Издание отмечает, что прошлогодний пожар был отмечен всю ночь в Страсбурге насилием в отношении полиции и пожарных, а также многих сгоревших автомобилей.

На протяжении нескольких лет в канун Нового года в Страсбурге происходили беспорядки, поджоги машин и столкновения с силами правопорядка.