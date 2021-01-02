Николас Кейдж рассказал о работе над второй частью «Семейки Крудс»

Николас Кейдж в интервью «Известиям» рассказал о работе над второй частью «Семейки Крудс», которая неделю назад вышла в прокат, сообщает телеканал «Известия». Актер отметил, что его персонаж Груг сильно изменился. Кейдж уверен, что новая «Семейка Крудс» осчастливит зрителей. Полную версию интервью читайте в газете «Известия» и на сайте IZ.RU.

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