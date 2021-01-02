Токио и Пекин готовы к проведению Олимпийских игр

Глава Международного олимпийского комитета сообщил о готовности проведения в Токио и Пекине ближайших соревнований. Спортивные объекты обеих столиц завершены и ждут гостей, сообщает телеканал «Известия».

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Столицу Японии считают самой подготовленной к соревнованиям. Из-за пандемии спортивный праздник в Токио перенесли на год.

Зимние игры в Пекине назначили на февраль 2022 года. В МОК отметили, что готовиться к обеим Олимпиадам начнут уже в ближайшее время.

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