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Почти 600 миллионеров появилось в РФ после розыгрыша лотереи в Новый год

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Во время розыгрыша новогоднего тиража лотереи в России появился 581 новый миллионер, таким образом установлен исторический рекорд гослотерей. Об этом сообщили в пятницу, 1 января, в «Столото».

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«Всего в новогоднем 1369-м тираже «Русского лото» разыгрывалось более 2 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей пришелся на крупные призы. Таким образом, в праздничном тираже было разыграно 1 тысячу призов по миллиону. В один день по итогам праздничного тиража в стране появился 581 лотерейный миллионер», — приводит слова представителей «Столото» «РИА Новости».

Еще 593 участника закрыли все 30 чисел одновременно на 68-м ходу и разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем суммы в размере 706,577 тыс. рублей. Выигрышными стали более 11,7 млн билетов, а всего разыграли 2,235 млрд рублей, так как джекпот в 1 млрд рублей разыгран не был.

В предыдущем новогоднем розыгрыше «Русского лото» выиграли более 23 млн билетов. Тогда впервые разыгрываемый миллиард достался одному победителю. Помимо первого в России лотерейного миллиардера, в стране появились 99 миллионеров.

В октябре в России в силу вступил федеральный закон, ужесточающий требования к организаторам азартных игр и операторам лотерей. Проект закона был разработан в соответствии с концепцией развития национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Раньше организаторами азартных игр не могли выступать юридические лица, учредителями которых были люди с судимостью за преступления в сфере экономики или за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие и тяжелые. Теперь по закону запрещено выступать в качестве организатора азартных игр и юридическим лицам, учредителями которых являются люди, у которых есть неснятая или непогашенная судимость за преступления против госвласти.

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