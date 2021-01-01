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При пожаре на юго-западе Москвы погибли два человека

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Два человека погибли при пожаре в жилой многоэтажке на юго-западе Москвы, сообщает 1 января пресс-служба столичного МЧС.

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«В одной из квартир на четвертом этаже происходило возгорание личных вещей и мебели на кухне на площади 10 кв. м. В 17:30 пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.

В МЧС также уведомили о гибели двух человек в результате пожара.

Возгорание произошло в 17-этажном жилом доме на Профсоюзной улице — информация о ЧП поступила в 16:48, отмечает «РИА Новости».

Другие подробности происшествия не приводятся.

Ранее, 1 января, сообщалось о трех пожарах в Нижегородской области, возникших из-за неосторожного обращения с пиротехникой в новогоднюю ночь. По информации МЧС, возгорания произошли в трех районах — в металлической пристройке и на нескольких балконах жилых домов. Кроме того, сообщалось, что из-за неправильного использования пиротехники пострадали люди, в том числе семилетний ребенок.

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