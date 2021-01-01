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Лесная подстилка загорелась на Кубани

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Лесная подстилка на площади в 500 кв. м. загорелась на территории Туапсинского района Краснодарского края, сгорело уже 2,5 га. Об этом в пятницу, 1 января, сообщает администрация Сочи.

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Возгорание лесной подстилки случилось в 28-м квартале Туапсинского лесничества. Силы для тушения сконцентрированы в Лазаревском районе Сочи, в ауле Малый Кичмай.

Ликвидацией огня занимаются 64 человека, используются 13 единиц техники. На усиление прибывают сотрудники Туапсинского лесничества.

30 декабря стала известна причина лесных пожаров в Краснодарском крае. В пресс-службе департамента лесного хозяйства по Южному федеральному округу Рослесхоза заявили, что возгорания возникли из-за человеческого фактора.

Повышение пожарной опасности прогнозируется в трех регионах страны — в Краснодарском крае, Республике Карачаево-Черкесия и Крыму.

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