Изменения выплат пенсии уезжающим из России на ПМЖ

Кабмин изменил порядок выплаты пенсии уезжающим из России за границу на постоянное место жительства, сообщает телеканал «Известия». Получать пособии смогут те, кто переехал не более 10 лет назад. Для этого россиянам за границей нужно собрать необходимые документы. Сумма страховой пенсии будет выплачиваться максимально за прошедшие три года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.