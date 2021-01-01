С 1 января вступили в силу правила использования ледовых переправ

Правила пользования ледовыми переправами и наплавными мостам в России вступили в силу 1 января 2021 года. Ими определяются права и обязанности владельцев сооружений и их пользователей, следует из приказа МЧС.

Как следует из документа, подписанного 30 сентября 2020 года, при пользовании ледовой переправой граждане обязаны соблюдать правила безопасности и весовые параметры допустимых нагрузок на переправе. Перед началом движения пассажиры должны ознакомиться со схемой сооружения, где отмечены опасные участки, номера телефонов подразделений аварийно-спасательных служб и формирований.

Документы устанавливают правила пользования обычной переправой с учетом погодных условий и условий судоходной обстановки на водоеме, а также в соответствии с режимом работы переправы. Пользоваться переправой возможно при безопасном подходе и швартовке используемого на ней маломерного судна.

Переправа должна быть в исправном состоянии.

Владельцы наплывных мостов теперь вправе требовать от пользователей соблюдения требований, установленных режимом эксплуатации моста, а также закрывать сооружение при угрозе жизни и здоровью людей.

17 декабря в Иркутской области заработала первая ледовая переправа. Ее открыли на реке Уде в деревне Казачья Бадарановка в Нижнеудинском районе региона.