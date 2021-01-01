В Минэкономразвития заявили, что влияние ослабления рубля на рост инфляции будет исчерпано. По словам замминистра Полины Крючковой, это произойдёт уже в I квартале 2021 года, сообщает телеканал «Известия». Положение улучшится благодаря стабилизации на рынке. По предварительной оценке Росстата, инфляция в РФ в декабре составила 0,8%, а в годовом выражении показатели выросли до 4,9%. Тогда как в базовом варианте Минэкономразвития ожидало по итогам 2020 года уровня 3,8%. Одним из толчков к росту инфляции стал рост цен на ключевые продовольственные товары. Также внезапным стало падение урожая культур, по сравнению с рекордными уровнями позапрошлого года. Но в новом году помочь ситуации должны и новые экспортные пошлины. Ранее Кабмин ввёл квоты и увеличил сборы на вывоз из РФ ряда культур.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.