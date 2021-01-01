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В Колумбии самолет совершил экстренную посадку из-за новогодних украшений
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В Колумбии самолет совершил экстренную посадку из-за новогодних украшений

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Авиалайнер компании Avianca, летевший из Орландо (США) в Боготу (Колумбия), экстренно приземлился в аэропорту Эль-Дорадо в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщает The Aviation Herald.

Самолет совершил экстренную посадку после столкновения с крупным объектом, парящим в воздухе. Очевидцы засняли видео, на котором можно заметить, что лайнер опутали новогодние украшения.

В Сети осудили людей, которые едва не устроили крушение самолета.

30 декабря пассажирский самолет экстренно сел в московском аэропорту Шереметьево. Уточнялось, что это был рейс А321 Симферополь–Москва. В одном из стекол самолета была обнаружена трещина.

Ранее, 28 декабря, самолет Superjet 100, летевший из Белгорода в Москву, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Причиной инцидента стала выявленная неисправность в системе обдува. Посадка прошла в штатном режиме. В результате ЧП никто не пострадал.

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