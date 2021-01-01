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Погибшая при пожаре в Чувашии семья состояла на учете

Погибшая при пожаре в Чувашии семья состояла на учете

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Семья, погибшая при пожаре в деревне Орнары Урмарского района Чувашской Республики, переехала в населенный пункт из соседнего района, где состояла на учете в органах социальной защиты населения, детям предлагали встретить Новый год в соццентре. Об этом в пятницу, 1 января, сообщил глава администрации Урмарского района Дмитрий Иванов.

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По его словам, в сгоревшем доме жили семь человек, а прописан был лишь один. Шесть человек приехали из другого района.

«В другом районе они были неблагополучные, в связи с тем что у них жизненные условия не позволяли, поэтому они переехали сюда, сожительствовали с собственником этого жилья. У нас как неблагополучная она не состояла, но на контроле она была», — приводит слова Иванова ТАСС.

Он добавил, что комиссия несколько раз бывала в доме, последний выезд был 26 декабря. Соцработники и местная администрация предложили забрать детей на время новогодних праздников, но получили отказ.

«Мать отказалась, сказала, что хочет провести Новый год вместе с детьми, после празднования Нового года детей отдать в центр», — уточнил Иванов.

Как сообщили в СУ СК России по Чувашии во время возгорания в доме находился хозяин жилища 1969 года рождения, его сожительница и две ее дочери, одна из которых была с детьми. По факту случившегося сотрудники региональной прокуратуры начали проверку.

Пожар, в результате которого погибли шесть человек, случился 1 января примерно в 05:50. Тела погибших обнаружили в ходе тушения пожара. В тушении возгорания были задействованы пять единиц техники, 24 человека.

В СУ СК России по Чувашской Республике подтвердили гибель троих взрослых и троих детей в результате пожара. По данным следователей, среди погибших трое детей в возрасте 10, 7 и 4 лет. Отмечается, что выжить при пожаре удалось только 51-летнему хозяину дома. Погибшими являются его сожительница, две ее дочери и внуки.

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