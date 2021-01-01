Два спасенных члена экипажа с «Онеги» вернулись домой

Судно со спасёнными рыбаками «Онеги» прибыло в Мурманск. Домой вернулись два члена экипажа затонувшего траулера. Спасенных с «Онеги» моряков опрашивают следователи, сообщает телеканал «Известия». Судьба ещё 17 человек остаётся неизвестной. Рыболовецкое судно затонуло 28 декабря близ Новой земли Архангельской области. Причиной крушения могло стать обледенение.

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