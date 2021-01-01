Каждый пятый россиянин запланировал изучение иностранного языка в 2021 году

Изучение иностранного языка на 2021 год запланировали 20% россиян. Это следует из опроса опросе исследовательского центра портала SuperJob.ru.

При этом у граждан до 24 лет эти планы есть у 28% респондентов. Россиянки больше мужчин стремятся к изучению языков, такие планы есть у 22% женщин и 18% мужчин.

Желание изучить иностранный язык повышается с увеличением роста доходов, отмечает 1 января «Интерфакс». Среди россиян с доходом менее 30 тыс. рублей в месяц учить иностранный язык хотят 16% опрошенных. При этом среди зарабатывающих более 80 тыс. рублей об этом заявили 21% респондентов.

Опрос проводили 26-28 декабря 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет во всех федеральных округах.

Как сообщалось в декабре, в настоящее время изучение любого иностранного языка всё чаще становится хобби, а для других целей уже эффективнее электронный переводчик.