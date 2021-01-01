«Газпром» подтвердил начало поставок газа в Сербию

Российский «Газпром» начал поставки газа в Сербию, а также в Боснию и Герцеговину по новому маршруту — через территории Турции и Болгарии. Об этом говорится в пресс-релизе компании 1 января.

Из России газ идет по газопроводу «Турецкий поток», потом по территории Турции, далее из Болгарии поступает в Сербию. 1 января газ стал распределяться потребителям Сербии и Боснии и Герцеговины.

«Число стран Европы, которые с помощью «Турецкого потока» получают российский газ, выросло до шести. Теперь, наряду с Болгарией, Грецией, Северной Македонией и Румынией, такую возможность себе обеспечили Сербия, Босния и Герцеговина», — отметил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Ранее в пятницу прямую трансляцию запуска поставок, старт которым дал президент Сербии Александр Вучич, показал сербский портал Novosti. Через новый открытый участок газопровода будут ежесуточно проходить 6 млн куб. м газа.

«Балканский поток» является веткой «Турецкого потока», пролегающей через Болгарию в Сербию. Его строительство началось в сентябре 2019 года. Общая протяженность газопровода — 474 км.