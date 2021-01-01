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Президент Сербии дал старт пуску газа из «Турецкого потока»

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Президент Сербии Александр Вучич запустил участок газопровода «Турецкий поток», получивший неофициальное название «Балканский поток». Об этом 1 января сообщил портал Novosti.

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Мероприятие прошло в Господжинцах, в муниципалитете Жабаль. Участок трубопровода проходит через Сербию от Болгарии до границы Венгрии.

Вучич в ходе церемонии открытия посетил внутренние помещения станций распределения газопровода, где ему показали самое современное оборудование, используемое при строительстве проекта.

Президент Сербии приветствовал рабочих-операторов на русском языке, пожелав им доброго утра.

«Для нас открытие участка газопровода очень важно, как для экономики, так и для всех жителей нашей страны. Желаю вам всего наилучшего, это важный день для республики», — отметил он.

Вучич также поздравил присутствующих с Новым годом и пожелал им всего наилучшего.

«Балканский поток» является веткой «Турецкого потока», пролегающей через Болгарию в Сербию. Его строительство началось в сентябре 2019 года. Общая протяженность газопровода — 474 км.

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