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Ким Чен Ын в новогоднем послании пожелал спокойствия народу КНДР

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своем новогоднем послании пожелал спокойствия народу страны. Об этом в пятницу, 1 января, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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Ким Чен Ын подчеркнул, что и в наступившем году будет бороться за приближение новой эпохи, когда будут реализованы «идеал и чаяние» народа страны.

«Искренне желаю всем семьям страны расцветания сокровенного счастья, а любимому народу — драгоценного спокойствия», — приводит агентство слова лидера КНДР.

Кроме того, он снова дал клятву, что никогда не будет изменена его «беззаветная преданность великому народу», передает ЦТАК.

В октябре Ким Чен Ын поблагодарил свой народ за то, что стране удалось избежать случаев заболевания COVID-19.

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