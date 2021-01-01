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В Роскачестве объяснили механизм распознавания поддельного алкоголя

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Директор департамента исследования винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева объяснила, как убедится, что купленный алкоголь легален. Об этом она рассказала в интервью агентству «Прайм» в пятницу, 1 января.

Чтобы быть уверенным, что спиртной напиток безопасен надо обращать внимание на место его приобретения. По словам эксперта, оборот фальшивого алкоголя полностью ушёл из легального поля — в незаконные интернет-продажи, небольшие магазинчики, где спиртное «из-под прилавка» могут продать и ночью.

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«В легальной розничной торговле нелегального алкоголя сегодня нет. В 2019 году система ЕГАИС была доведена до такого уровня, когда каждая бутылка в ней прослеживается отдельно. С 1 ноября 2020 года поштучный учёт стал обязательным для всех продавцов на территории России», — уточнила специалист.

По ее мнению, ни одна крупная розничная сеть не будет рисковать репутацией, громадными штрафами и лишением лицензии на продажу алкоголя, поэтому в больших супермаркетах любую бутылку можно брать безбоязненно.

Буняева также рекомендовала скачать мобильное приложение Роскалкогольрегулирования, которое сканирует марку и позволяет самостоятельно удостовериться в легальности конкретной бутылки.

В России с 1 января 2021 года вводится маркировка алкогольной продукции при помощи федеральных специальных марок, использование акцизных марок прекращается.

Выдавать спецмарки и контролировать их использование будет исключительно Росалкогольрегулирование. Таможенные органы, в свою очередь, станут контролировать маркировку ввозимого алкоголя при декларировании.

Ранее, 3 ноября, Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) отложил вступление в силу техрегламента безопасности алкоголя на 1 января 2022 года, ранее планировалось, что он начнет действовать с 9 января 2021 года.

Техрегламент ЕАЭС о безопасности алкоголя устанавливает требования к алкогольной продукции, которые станут обязательными для применения на территории стран-членов союза. Документ дополняет требования технических регламентов по безопасности пищевой продукции, по маркировке пищевой продукции и по безопасности упаковки. В объекты его техрегулирования входят алкогольная продукция и связанные с ней процессы производства, перевозки, хранения, реализации и утилизации.

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