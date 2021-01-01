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Император Японии выразил уверенность в наступлении спокойного времени в будущем

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Император Японии Нарухито верит, что спокойное время для человечества наступит в недалеком будущем. Об этом монарх заявил в ходе своего видеообращения к нации в пятницу, 1 января.

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Монарх отметил, что человечество и прежде сталкивалось с эпидемиями и масштабными стихийными бедствиями, однако преодолевало эти испытания, передает ТАСС.

«Думая о сильных надеждах на грядущее, возлагаемых людьми в нынешних трудностях, я верю, что время, в котором мы сможем спокойно жить, обязательно наступит в недалеком будущем», - сказал Нарухито.

Он добавил, что ожидает день, когда эпидемия нового коронавируса будет побеждена и он вновь сможет вживую встречаться со своим народом.

Ранее 1 января премьер-министр Японии Ёсихиде Суга заявил, что его страна играет лидирующую роль в построении мирового порядка новой эпохи после пандемии коронавирусной инфекции.

Суга также отметил, что кризис, сложившийся в мире в связи с распространением коронавируса, напомнил о необходимости солидарности мирового сообщества.

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