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Стоматолог рассказал об опасности зубных щеток из-за бактерий

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Американский стоматолог Сухайль Мохиуддин предупредил об опасности зубных щеток поскольку на них часто остаются остатки зубной пасты, а также частичек пищи, которые приводят к образованию миллионов бактерий. Ролик об этом он разместил в TikTok.

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«Знаете ли вы, что ваша зубная щетка содержит тонну микробов?» — спрашивает он пользователей соцсети.

Как отметил дантист, простого споласкивания щетки под краном недостаточно, ее нужно мыть с мылом, которое необходимо затем тщательно смыть с щетинок.

Еще один совет, который дал специалист, это оставить зубную щетку на ночь в растворе воды с трехпроцентной перекисью водорода или замочить ее в антибактериальном ополаскивателе, который предназначен для полости рта.

Кроме того, врач рекомендовал использовать чистящее средство для зубных протезов, если его нет под рукой, то можно сделать раствор из двух чайных ложек пищевой соды, разведенных в воде, но не забыть потом тщательно промыть щетку.

В комментариях под роликом пользователи удивились, почему раньше никто из стоматологов не рассказывал им о необходимости дополнительно очищать зубную щетку. Ряд комментаторов, впрочем, признались, что предпочтут способам очистки щетки другой вариант решения проблемы — просто купят новую.

25 декабря стоматолог Алексей Антипенко рассказал, что головная боль после пробуждения может быть следствием бруксизма — заболевания, связанного с гиперфункцией жевательных мышц ночью. По словам медика, признаки бруксизма также выражаются в сжатии зубов во время напряженной работы или при возникновении стрессовой ситуации.

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