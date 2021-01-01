Запрет на продажу электронных сигарет несовершеннолетним ввели на Украине

Закон о запрете продажи электронных сигарет несовершеннолетним вступает в силу на Украине в пятницу, 1 января.

Верховная Рада Украины приняла закон об электронных сигаретах в начале декабря прошлого года.

Закон запрещает продажу электронных сигарет лицам, не достигшим 18 лет, на уровне с традиционными табачными изделиями. Переходный период в применении закона составляет 18 месяцев. Документом также предусмотрен запрет на продажу гражданам до 18 лет табакосодержащих изделий для электрического нагрева, передает «РИА Новости»

Документом вводятся штрафы за нарушение правил торговли табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в них, табакосодержащими изделиями для электрического нагрева. Нарушение правил торговли этими товарами будут наказывать штрафом от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (6800-13 600 гривен или $240-480).

Ранее в ноябре сообщалось, что ученые медицинской школы Стэнфордского университета выяснили, что у молодых людей, которые являются фанатами вейпинга, шанс заболеть COVID-19 выше в 5–7 раз, чем у некурящих людей, а симптомы болезни проявляются у них в более тяжелой форме.