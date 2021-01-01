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В Белоруссии начал действовать запрет на пластиковую посуду в общепите

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В Белоруссии в пятницу, 1 января, вступил в силу запрет на продажу и использование одноразовой пластиковой посуды в объектах общепита. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики.

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Под запрет попали вилки, ложки, ножи, палочки для размешивания напитков, стаканы, тарелки, трубочки (соломинки) для напитков, чашки. Кроме того, это упаковка для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки). Исключение было сделано для упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий, а также для одноразовых пластиковых колпачков и крышек для стаканов и иных емкостей.

В МРАТ пояснили, что в объектах общественного питания по всей республике по-прежнему можно будет использовать и продавать одноразовую посуду и упаковку, изготовленную из картона и иных экологически безопасных материалов и ламинированную полимерными материалами, а также содержащую пластиковые декоративные элементы.

Что касается отделов кулинарии, то, согласно информации ведомства, то новые правила действуют только на те, которые являются самостоятельным объектом общественного питания. На отделы расположенные внутри магазинов запрет не распространяется.

В феврале 2020 года замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Александр Корбут заявил, что в стране могут запретить все виды пластиковой посуды в объектах общественного питания с 2023 года. Он подчеркнул, что запрет подразумевает поэтапный переход, а не «одномоментный запрет», чтобы отрасли и бизнес успели подготовиться.

С 1 января 2021 года планируется запретить только некоторые виды такой посуды, подчеркнул замминистра.

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