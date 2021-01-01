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Microsoft обвинила хакеров из РФ в завладении исходным кодом своих программ

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Компания Microsoft обвинила российских хакеров в завладении исходным кодом своих программ. Об этом американская компания сообщила в своем блоге в четверг, 31 декабря.

По информации Microsoft, хакеры получили доступ к исходному коду не всех программ, а только части. При этом уточняется, что данными пользователей им завладеть не удалось.

14 декабря The Washington Post сообщила, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, якобы долгое время внедряла вредоносное ПО в систему американских государственных учреждений, и смогла получить доступ к системе министерства финансов США и Госдепа и еще более десятка ведомств.

При этом в Вашингтоне обвинили в случившемся Москву. Доказательств представлено не было. Россия обвинения категорически отвергла, отметив, что не имеет отношения к каким-либо киберпреступлениям.

Президент США Дональд Трамп также скептически отнесся к обвинениям в адрес России. Он отметил, что СМИ в любой ситуации винят Москву. Кроме того, президент уверен, что масштабы кибератаки преувеличены. По его мнению, за инцидентом может стоять Китай.

24 декабря о непричастности РФ к хакерским атакам на американские ведомства заявлял и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, сообщения, появляющиеся в Штатах, недостоверны.

В этот же день официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что обвинения США в том, что РФ причастна к хакерской атаке на федеральные ведомства страны, бездоказательны.

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