Психолог рассказала о вреде новогодней музыки для психики

Частое прослушивание новогодних и рождественских композиций может вызывать стресс, раздражение и ментальное истощение. Об этом сообщает портал Business Insider со ссылкой на клинического психолога Линду Блэр.

По ее словам, такие песни негативно влияют на психику человека в том числе потому, что отвлекают людей от дел и не дают им ни на чем сконцентрироваться, что приводит к стрессу.

«Люди, которые работают в магазинах, вынуждены выключать рождественскую музыку, потому что они не могут сосредоточиться на работе. Вы просто направляете все свои силы на то, чтобы не слышать то, что играет вокруг», — пояснила Блэр.

Специалист рассказала, что популярные хиты создают U-эффект. При их прослушивании у людей сначала поднимается настроение, затем музыка начинает вызывать скуку и даже раздражение.

Психолог отметила, что звучащие вокруг новогодние и рождественские мелодии, которые призваны создать настроение, лишь возвращают человека в предновогодний стресс, особенно когда люди начинают задумываться, сколько денег потратили на подарки.

По данным музыкального сервиса Spotify, в последние два месяца уходящего года возрастает число прослушиваний новогодних песен — It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas Майкла Бубле и All I Want for Christmas is You Мэрайи Кэри.

Согласно исследованию журнала Consumer Reports, 23% американцев не любят праздничную музыку.

Постоянный поток веселых мелодий может усилить стресс, снизить концентрацию внимания и продуктивность сотрудников, а также раздражать покупателей.

25 декабря Spotify сообщил, что прослушивание рождественских песен выросло на 25% еще в октябре. В пятерку наиболее популярных в истории сервиса по всему миру попали: All I Want for Christmas Is You, Last Christmas (Wham!), Santa Tell Me (Арианы Гранде), It's Beginning to Look a Lot like Christmas и Mistletoe (Джастина Бибера).

Ранее в этом же месяце сервис «Яндекс.Музыка» назвал самым популярным у россиян треком в 2020 году «Девочка, танцуй» в исполнении Artik & Asti.