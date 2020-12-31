Прямой эфир
Общество
Во Внуково заявили о штатной работе аэропорта
Мир
Сербия выдала разрешение на применение вакцины от COVID-19 «Спутник V»
Общество
Остров на Сахалине назвали именем маршала Василевского
Мир
Два случая заболевания новым штаммом COVID-19 выявили в Бразилии
Наука
В России собрали макет космического корабля «Орел» для статических испытаний
Мир
В Китае заявили о планах наращивать военное сотрудничество с Россией
Общество
Заподозренного во взятках на 18 млн рублей прокурора отправили под домашний арест
Общество
Путин назвал Россию одной большой семьей
Сюжет:

Жена заболевшего COVID-19 Грачевского рассказала о его состоянии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщила его супруга Екатерина Белоцерковская в четверг, 31 декабря

Маски сброшены: праздничные дни могут обернуться новыми антирекордами
Роспотребнадзор рекомендует провести каникулы «максимально спокойно и камерно»

«Врачи 52-й больницы делают всё. Состояние действительно тяжелое, но оно стабильное, а не ухудшилось», — сказала Белоцерковская в Instagram-сторис.

Ранее в этот же день стало известно, что Грачевского перевели в реанимацию.

О том, что худрук «Ералаша» госпитализирован с коронавирусом, сообщалось 28 декабря. Тогда же он заявил, что лечится от инфекции и проведет Новый год в больнице.

При этом об обнаружении у него COVID-19 Грачевский сообщил за неделю до своей госпитализации.

Борис Грачевский — режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала «Ералаш». Он является автором таких фильмов, как «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Кроме того, он создал ряд документальных фильмов.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020