Жена заболевшего COVID-19 Грачевского рассказала о его состоянии

Художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщила его супруга Екатерина Белоцерковская в четверг, 31 декабря

«Врачи 52-й больницы делают всё. Состояние действительно тяжелое, но оно стабильное, а не ухудшилось», — сказала Белоцерковская в Instagram-сторис.

Ранее в этот же день стало известно, что Грачевского перевели в реанимацию.

О том, что худрук «Ералаша» госпитализирован с коронавирусом, сообщалось 28 декабря. Тогда же он заявил, что лечится от инфекции и проведет Новый год в больнице.

При этом об обнаружении у него COVID-19 Грачевский сообщил за неделю до своей госпитализации.

Борис Грачевский — режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала «Ералаш». Он является автором таких фильмов, как «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Кроме того, он создал ряд документальных фильмов.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.