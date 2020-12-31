Стало известно о состоянии заболевшего COVID-19 губернатора Ульяновской области

Заболевший COVID-19 губернатор Ульяновской области Сергей Морозов находится в стабильном состоянии. Об этом сообщило в четверг, 31 декабря, правительство региона в своем Telegram-канале.

«Губернатор встретит Новый год в больнице. Глава региона продолжает лечение от коронавируса в ЦГКБ Ульяновска. Врачи оценивают состояние как стабильное», — говорится в заявлении.

Ранее в этот же день Морозов поздравил жителей региона с наступающим Новым годом и отметил, что уходящий год был трудным.

«Главным итогом этого года стала наша сплоченность против общей беды, которая не обошла ни одну семью, в том числе и мою. Наше умение прийти на помощь друг к другу, наше внимание к родным и близким — это самое важное сегодня. И я хочу сказать вам огромное СПАСИБО за ваше неравнодушие, за вашу работу, за вашу помощь и участие в жизни тех, кому они были необходимы», — написал Морозов на своей странице «ВКонтакте».

Морозов 24 декабря написал в своем Instagram, что у него поднялась температура и есть кашель, поэтому он будет работать удаленно. На следующий день стало известно о подтвержденном коронавирусе у главы региона.

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