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Президент непризнанной НКР поблагодарил Путина за помощь Карабаху

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Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян поблагодарил российские власти и лично президента России Владимира Путина за оказание помощи Нагорному Карабаху. Об этом он сообщил 31 декабря в соцсетях.

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Арутюнян подчеркнул, что постоянная гуманитарная поддержка Российской Федерации облегчает множество социальных проблем жителей Арцаха (самоназвание непризнанной Нагорно-Карабахской республики. — Ред.).

«Как за значительную финансовую помощь, так и за реализуемые в Арцахе всеобъемлющие программы и миротворческую миссию в целом, хочу от имени арцахского армянства и от себя лично вновь выразить благодарность властям Российской Федерации и лично Владимиру Путину», — написал он в Facebook.

Он сообщил, что Российская Федерация на безвозмездной основе предоставила Армении сумму в размере €10 млн с целью софинансирования мер по индивидуальной финансовой помощи находящимся на территории Республики Армения выселенным жителям НКР.

Кроме того, Арутюнян выразил благодарность всем странам и организациям, оказавшим помощь Карабаху. «А о безоговорочной поддержке армянства я уже говорил много раз и выражал свою признательность и гордость за нашу общенациональную консолидацию. Арцах этого никогда не забудет», — отметил он.

Президент России Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Документ в том числе предусматривает прекращение огня, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах, а также введение в регион российских миротворцев, которые проводят круглосуточный мониторинг обстановки и следят за соблюдением режима прекращения огня.

По данным российского Минобороны на 26 декабря, в места прежнего проживания с ноября в регион вернулись 44 590 человек.

28 декабря состоялся очередной обмен пленными между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России — самолетом ВКС России в Баку были доставлены двое находившихся в плену азербайджанцев и возвращены четверо пленных в аэропорт Эребуни.

В прошлый раз, 14 декабря, при обмене Баку было передано 12 человек, Еревану — 44 человека.

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